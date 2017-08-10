Военный самолет РФ над Белым домом – ВИДЕО

2017-08-10 15:38 | www.oxu.az | 4

Российский самолет в небе над Вашингтоном наделал шума – и в прямом, и в переносном смысле. Ту-154 пролетел над Белым домом, Капитолием, Пентагоном, правительственным бункером и зданием ЦРУ, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Euronews.

Как оказалось, маршрут был согласован с американской стороной. Россия имела право совершить полет в рамках Договора по открытому небу, который вступил в силу 15 лет назад. Самолеты тех государств, которые подписали документ, могут осуществлять наблюдателные миссии над территорией стран-участниц.

И.Ф.