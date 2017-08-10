МИД Армении: Санкции против России повлияли на Армению

2017-08-10 15:50 | www.oxu.az | 2

«Когда в экономике России происходят негативные явления, очевидно, что они влияют на всех соседей».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись санкций против РФ.

По его словам, кризис в России повлиял на члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армению.

«Для всех нас очевидно: страны, которые каким-либо образом связаны с Россией – будь то в плане рабочей силы, экономических отношений или в плане реализации товаров, могут ощутить это воздействие. Это ни для кого не является секретом», - сказал Ш. Кочарян.

Кочарян также отметил, что нужно развивать экономическую дипломатию не только с Россией, а с теми, с кем выгодно.

«Посему мы должны развивать экономическую дипломатию со всеми странами, с которыми это выгодно. В данном контексте нужно укреплять существующие связи и создавать новые», - сказал Кочарян.

И.Ф.