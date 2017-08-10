Кардиолог предупредил об опасности погодных условий

2017-08-10 16:00 | www.oxu.az | 1

«Изменение погодных условий на территории страны, понижение температуры и сопровождаемая пылью ветреная погода отрицательно влияют на многих людей».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил руководитель приемного отдела Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, врач-кардиолог Афияддин Искендеров.

По его словам, такие погодные условия плохо влияют не только на метеочувствительных людей, а, например, на страдающих аллергическим ринитом.

«Кроме того, резкое снижение температуры на 5-6 градусов отрицательных действуют на больных стенокардией. Поэтому метеочувствительные люди, имеющие кардиологические проблемы и аллергический ринит, должны обязательно смотреть, какая выдалась погода, и не выходить из дома без крайней необходимости. Одной из причин приступов стенокардии является ветреная погода и резкая смена температуры».

А.Искендеров также отметил, что изменение температуры при ветреной погоде приводит к изменению атмосферного давления:

«Это становится причиной изменения артериального давления, что вызывает дискомфорт».

Э.А.

