Вынесен приговор женщине выдававшей себя за полковника МНБ и ее знакомому

2017-08-10 18:32 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Айгюн Акимовой и Ильхама Бахышова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был зачитан приговор.

Согласно вердикту суда, А.Акимова лишена свободы сроком на 12 лет, И.Бахышов – на 3 года.

На предыдущем заседании прокурор обратился с ходатайством о лишении свободы А.Акимовой на 13 лет, И.Бахышова – на 4 года.

Согласно обвинению, А.Акимова представлялась предпринимателям в качестве секретного агента и должностного лица упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ). Таким образом, она совершала мошенничество. В этом ей помогал И.Бахышов.

Им были предъявлены обвинения по статье 178 (мошенничество) УК АР.

Напомним, в качестве свидетеля следствию по уголовному делу дал показания владелец ТЦ «Амай» Абдулла Абдуллаев.