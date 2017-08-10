В горах Массалы начался пожар

2017-08-10 16:24 | www.oxu.az | 4

В горах Масаллинского района начался пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, 9 августа в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в горной местности на территории села Ханалыян Масаллинского района наблюдается пожар.

В результате неотложных мероприятий Государственной службы пожарной охраны 10 августа около 10:50 пламя было локализовано.

Работы по тушению пожара продолжаются.

A.M.

