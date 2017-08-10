Появился трейлер фильма с Оксаной и Эльшадом Хосе – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-10 16:30 | www.oxu.az | 5

Представлен трейлер фильма «Mələyin öpüşü» (Поцелуй ангела) главные роли в котором исполнили танцовщица и актриса Оксана Расулова и ее бывший супруг, рэпер Эльшад Хосе.

Как передает Oxu.Az, режиссером-постановщиком фильма выступил Аскер Али Гаджизаде, авторы сценарий – Алибей Мамедли, Аскер Али Гаджизаде, Сулейман Сулейманоглы, продюсер – Оксана Расулова, кастинг-директор – Тюркан Садыгзаде.

В главных ролях снялись народный артист Фуад Поладов, рэпер Эльшад Хосе (Алиев), актриса Мунаввар Алиева.

Фильм выйдет на телеэкраны 15 сентября.

А.С.

