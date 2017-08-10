Президент утвердил Госпрограмму развития табаководства

2017-08-10 18:33 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Государственную программу развития табаководства на 2017-2021 годы.

Как сообщает АПА-Экономикс, с целью финансирования мер, предусмотренных Госпрограммой, министерствам финансов и экономики поручено осуществить необходимые меры, предусматривающие финансовые средства в процессах составления государственной инвестиционной программы и государственного бюджета. Министерству экономики поручено принять меры для подготовки технико-экономического обоснования проекта строительства в Азербайджане современного завода по производству табачных изделий. Министерству сельского хозяйства поручено принять меры по обеспечению производителей табака сельскохозяйственной техникой и агрохимическими средствами, усилению работ по селекции и семеноводству, активизации фитосанитарных и консультационных услуг.

Министерству экономики совместно с Министерством сельского хозяйства поручено скоординировать осуществление мер, предусмотренных Государственной программой; не менее одного раза в год информировать президента Азербайджана о выполнении мер, предусмотренных Государственной программой.