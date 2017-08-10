Россия меняет истребители на пальмовое масло и кофе
2017-08-10 16:38 | www.oxu.az | 3
Власти Индонезии в обмен на истребители Су-35 намерены поставлять в Россию кофе, пальмовое масло и другие сырьевые товары, заявил индонезийский министр торговли Энггартиасто Лукита.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, одиннадцать российских многоцелевых истребителей Су-35 будут впервые поставлены в Индонезию, правда, оплата за них, скорее всего, поступит бартером в виде пальмового масла и кофе.
Меморандум о намерениях подписали в начале августа «Ростех» и госкомпания PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Бартер предполагает обмен одиннадцати Су-35 на кофе, чай, пальмовое масло, а также перспективную продукцию индонезийской промышленности, заявляли ранее в Минторге. Никаких подробностей о сумме сделки или количестве индонезийских товаров, которые поставят в Россию, ведомство не приводило.