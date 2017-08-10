Живодеры из Имишли получили наказание – ВИДЕО

2017-08-10 16:56 | www.oxu.az | 4

Отдел полиции Имишлинского района Азербайджана начал расследование в связи с видеокадрами, на которых запечатлено издевательство над коровой, привязанной к ковшу экскаватора.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, выяснилось, что инцидент произошел в конце июня в селе Чахар.

Корова жителя села Атамоглана Нуриева упала в канал со сточными водами. Владелец решил вымыть животное, и вместе со своим близким родственником Фарманом Азимовым, у которого есть трактор, поехал к ближайшему озеру.

Корову привязали к ковшу трактора и несколько раз окунули в воду, не причинив ей вреда.

Однако после распространения видео многие подумали, что животное пытают.

В МВД сообщили, что в отношении Атамоглана Нуриева и Фармана Азимова составлен административный протокол по статье 290.1.9 («Жестокое обращение с животными») Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.

Э.А.

