Бразильский футболист пострадал, отмечая забитый гол – ВИДЕО

2017-08-10 17:06 | www.oxu.az | 4

Футболист клуба «Санта Круз», ведущего борьбу в чемпионате Бразилии по футболу в серии «B», Андре Силва получил травму, отмечая забитый гол.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, случай произошел во время домашнего матча с «Крисиума».

Футболист, открывший счет на 29-й минуте матча, получил травму, упав при попытке перепрыгнуть через рекламный щит.

Бразильский футболист вернулся на поле после оказания медицинской помощи.

Отметим, что матч завершился поражением «Санта Круз» со счетом 1:2.

И.Ф.