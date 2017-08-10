В Геранбое муж изрезал лицо жене
2017-08-10 17:12 | www.oxu.az | 5
В Геранбойском районе муж нанес жене тяжелое ранение.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Хыналы.
Так, житель села Амиль Абдуллаев 1976 г.р. на улице избил свою супругу Самиру Набиеву 1980 г.р., после чего исполосовал ей голову и лицо осколком стекла. Раненая была доставлена в больницу. Сообщается о тяжелом состоянии женщины. А.Абдуллаев скрылся с места происшествия.
В настоящее время сотрудники Геранбойского районного отделения полиции разыскивают А.Абдуллаева.
Отметим, что в семье 3 детей.