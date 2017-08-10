На Филиппинах ограбили жену Чавушоглу

2017-08-10 17:25 | www.oxu.az | 3

У жены министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу украли шкатулку с драгоценностями, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Инцидент произошел во время ее поездки в Филиппины, где проходил 50-й форум Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Филиппинские СМИ сообщают, что четыре человека в аэропорту украли у жены министра шкатулку с драгоценными украшениями. По сообщениям газет, были украдены кольцо из белого золота, брильянтовое кольцо, кольцо с жемчугом, а также три пары жемчужных серег и бриллиантовое колье.

Хулья Чавушоглу только по прибытии домой обнаружила покражу. Директор аэропорта Манилы Эд Монреаль сообщил, что воры были задержаны.

И.Ф.