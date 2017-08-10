В CinemaPlus секреты охоты с Фаиком Бабанлы – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-10 17:30 | www.oxu.az | 3

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Azerbaijan 30 августа состоится предпремьерный показ документального фильма «Перу», с участием бывшего спортсмена, чемпиона республиканских и международных турниров по боям без правил, переквалифицированного в охотника – Фаика Бабанлы.

Фаику Бабанлы побывал в 73 странах мира. Ему удалось поохотиться в Африке, амазонских джунглях, Новой Зеландии, Австралии, Аляске, Гренландии, Колумбии, Камчатке. Также множество других отдаленных стран и горных хребтов, таких как Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Пиренеи и пополнить коллекцию своих трофеев.

Данный фильм повествует о самой опасной и сложной поездке в Перу. Оттуда можно было даже не вернуться. По закону охоты в джунглях, если идет дождь и на небе луна, то животные не показываются. Фаик Бабанлы вместе с режиссером фильма Асифом Ильясовым вынуждены были заходить в непроходимые дебри тропических дождевых лесов джунгли, в которых прорубали себе дорогу мачете. Из всех южноамериканских стран больше всего ядовитых змей было именно в Перу.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

A.C.

