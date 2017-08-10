Федерация велосипедного спорта обратилась к водителям

2017-08-10 17:37 | www.oxu.az | 3

Федерация велосипедного спорта Азербайджана обратилась к водителям в связи с гибелью бывшего члена сборной Акифа Абдуллаева, который был сбит насмерть автомобилем.

Как передает Oxu.Az, в заявлении на официальном сайте структуры говорится, что неосторожное поведение водителей становится причиной таких трагедий:

«Движение велосипедистов на дорогах регулируется законом Азербайджанской Республики «О дорожном движении». В законе четко указаны обязанности автомобилистов и велосипедистов (Статья 37. Обязанности водителя механического транспортного средства / Статья 38. Обязанности велосипедиста), но несмотря на это, в большинстве случаев неосторожное поведение водителей автомобилей приводит к таким трагедиям. В связи с этим Федерация просит водителей механических транспортных средств соблюдать требования закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении», быть более внимательными к велосипедистам, являющихся неотъемлемыми участниками дорожного движения».

Отметим, что 8 августа около 22:00 в поселке Локбатан Гарадагского района Шакир Тагиев на автомобиле марки BMW сбил двух велосипедистов, переезжавших дорогу. В результате управлявший велосипедом мужчина погиб на месте. Другая велосипедистка с телесными повреждениями различной тяжести доставлена в больницу.

Погибшим оказался бывший член сборной Азербайджана по велосипедному спорту Акиф Абдуллаев.

В Управлении полиции Гарадагского района ведется расследование.

Э.А.

