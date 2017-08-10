Билеты на матч Азербайджан-Сан-Марино уже в продаже
2017-08-10 18:00 | www.oxu.az | 6
Поступили в продажу билеты на матч отборочного цикла чемпионата мира 2018 года Азербайджан - Сан-Марино.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, билеты можно приобрести в кассах города.
Также осуществляется онлайн-продажа билетов.
Цена билетов на места VIP составляет 25 манатов, места 1-й категории 4 маната, 2-й категории - 1 манат.
Отметим, что матч Азербайджан - Сан-Марино состоится 4 сентября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.
И.Ф.