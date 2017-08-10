Большинство террористов-смертников «Боко Харам» являются женщинами и детьми

2017-08-10 18:15 | www.oxu.az | 4

Большинство террористов-смертников радикальной группировки «Боко Харам» являются женщинами или детьми, свидетельствуют результаты исследования Центра по борьбе с терроризмом при Военной академии США (Вест-Пойнт), сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

«Наш ряд данных свидетельствует, что с 11 апреля 2011 года по 30 июня 2017 года «Боко Харам» направила 434 смертников на 247 разных целей во время 238 атак террористов-смертников. По меньшей мере 56% их этих смертников были женщинами и не менее 81 смертника были конкретно определены как дети или подростки», - говорится в исследовании.

Как отмечает телеканал CNN, рост числа женщин в рядах смертников начался после похищения 276 нигерийских школьниц в Чибоке.

«Практически сразу после похищений в Чибоке… использование «Боко Харам» женщин-смертниц резко возросло», - приводит телеканал слова доцента центра Джейсона Уорнера.

«Это первая в истории террористическая группировка, которая использует больше женщин-смертниц, чем мужчин, и она в авангарде по использованию детей в качестве смертников», - отметил Уорнер.

По мнению авторов исследования, существует несколько причин выбора женщин и детей в качестве смертников. Среди них можно назвать то, что их менее вероятно обыскивают, а также то, что женщины и дети гораздо более восприимчивы к усилиям группировки по набору персонала при помощи насилия, «промывания мозгов» и других методов.

В апреле 2014 года боевики исламистской группировки «Боко Харам» похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики «Боко Харам» опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы.

Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов. Более 20 из похищенных школьниц были освобождены в октябре прошлого года при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены на свободу. При этом 195 девушек числились пропавшими.

В начале мая власти Нигерии сообщили, что 82 школьницы, которые были похищены в Чибоке в 2014 году, были освобождены в обмен на боевиков радикальной исламистской группировки «Боко Харам».

И.Ф.