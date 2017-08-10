В Москве установлен рекорд высокого атмосферного давления
2017-08-10 18:41 | www.oxu.az | 4
Московская погода вновь установила рекорд высокого атмосферного давления.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, по данным столичного Метеобюро, барометры в четверг показали 757,4 мм рт. столба, что выше прежнего максимума для 10 августа, который был отмечен в 1997 году.
«На метеостанции ВДНХ давление рано утром повысилось до 757,4 мм рт. столба. Прежний рекорд составлял 756,8 мм рт. столба и был установлен 20 лет назад», - отмечается в сообщении метеослужбы.
Накануне в городе также был обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления - 757,5 мм рт. столба.
Как отмечают синоптики, такие показатели не сильно превышают норму.