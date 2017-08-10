Число пострадавших при землетрясении в Китае достигло почти 500 человек

2017-08-10 19:56 | www.apa.az | 5

Число пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в китайской провинции Сычуань, возросло до 493 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 431 пострадавшем.

"В результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 20 человек, еще 493 человека пострадали, 45 человек получили тяжелые травмы, 56 — средней тяжести, 392 человека получили легкие ранения", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 1700 афтершоков.