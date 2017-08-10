Определены победители «Кубок моря - 2017»

2017-08-10 19:07 | www.oxu.az | 5

10-го августа на базе ВМС Азербайджана состоялось итоговое заседание судейской коллегии, посвященное итогам международного конкурса «Кубок моря - 2017».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе заседания все этапы и эпизоды конкурса, который проводился с участием экипажей военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана были объявлены состоявшимися.

По итогам общих оценок, которые дала судейская коллегия, экипажи сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана и малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России набрав в общем зачете 246 баллов стали победителями конкурса.

Экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана набрав в общем зачете 234 балла, занял второе место, а экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана набрав в общем зачете 227 баллов, занял третье место.

С.Б.

