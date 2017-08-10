Сколько еще продержится прохладная погода на территории страны?

2017-08-10 20:15 | www.oxu.az | 4

Прохладная погода продлится до 11 августа. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 30-35, в районах 33-37 градусов тепла. В столице временами усиливающийся северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сообщила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

«Несмотря на то, что с завтрашнего дня температура воздуха будет повышаться, аномальной жары пока не ожидается», - добавила Г.Мамедова.

С.Б.

