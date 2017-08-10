В США неизвестный проник в чужую квартиру и навел там порядок

2017-08-10 20:29 | www.oxu.az | 6

Неизвестный проник в квартиру американца, который был в отъезде, и навел там порядок.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 10 августа, сообщает Associated Press.

После возвращения из поездки житель пригорода Вашингтона (округ Колумбия) обратил внимание, что в квартире прибрано. Некоторые вещи лежали не там, где он их оставил, но ничего не пропало.

Хозяин квартиры утверждает, что у него нет горничной. В полиции полагают, что в квартиру проникли незаконно.

Составить описание подозреваемого пока не удалось.

С.Б.

