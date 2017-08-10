Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета
2017-08-10 21:15 | www.apa.az | 5
Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с проходом американского эсминца вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД КНР.
"Американский эсминец "Джон С. Маккейн" без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — отмечается в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Ранее сообщалось, что эсминец "Джон С. Маккейн" прошел неподалеку от рифа Мисчиф (Мэйцзи — кит.) из состава островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства".
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены.