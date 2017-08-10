В Баку в крупном торговом объекте произошел пожар

2017-08-10 21:50 | www.apa.az | 5

Пожар вспыхнул в бакинском селе Бинагади, в одноэтажном здании, где функционируют несколько магазинов, аптека, салон красоты и чайный дом. Как сообщает корреспондент АПА с места происшествия, в результате пожара сгорела кровля здания.

К тушению пожара привлечено около 10 пожарных расчетов.

На месте происшествия создан оперативный штаб Службы госпожнадзора. В настоящее время на месте происшествия продолжаются меры по тушению пожара.

Выясняются причины пожара.

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В Баку зарегистрирован случай пожара. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, пожар вспыхнул в кровле магазина стройматериалов, расположенного на территории Бинагадинского района г. Баку. В результате неотложных мер Службы госпожохраны около 20.32 пожар был локализован. В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.