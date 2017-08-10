Иранских футболистов выгнали из сборной за игру против «Маккаби»

2017-08-10 21:23 | www.oxu.az | 6

Футболисты сборной Ирана Хаджи Сафи и Масуд Шоджаи, выступающие за греческий клуб «Паниониос», исключены из состава национальной команды за игру против израильского «Маккаби» (Тель-Авив).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Times Of Israel со ссылкой на министра спорта Ирана Резу Даварзани.

«Сафи и Шоджаи больше нет места в составе национальной сборной, потому что они пересекли красную линию. Они получают деньги по контракту с клубом, но играют с представителями отвратительного режима. Это неприемлемо для иранских людей», — заявил Даварзани.

Полузащитники отказались играть против «Маккаби» в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы в Израиле, несмотря на штраф, которым им пригрозил клуб. Однако они вышли на поле в ответном поединке, который состоялся 4 августа в Греции. По итогам двух встреч «Паниониос» уступил с общим счетом 0:3.

В активе Сафи 84 матча в составе сборной Ирана, Шоджаи выходил на поле в майке национальной команды 71 раз.

Отношения между Ираном и Израилем остаются напряженными с 1970-х годов. В частности, Тегеран обвиняет израильтян в оккупации священных для ислама мест. В стране также существует запрет на посещение Израиля: за такой проступок предусмотрено тюремное наказание сроком от двух до пяти лет. В свою очередь Израиль видит угрозу в иранской ядерной программе.

C.Б.

