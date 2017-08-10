Банду подростков-убийц арестовали в Москве

2017-08-10 22:00 | www.oxu.az | 4

Суд в Москве постановил заключить под стражу четверых участников подростковой банды, которые совершали разбойные нападения. Еще одного подозреваемого отправили под домашний арест, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

«По ходатайству следователя в отношении Шалина, Чиркина, а также двоих несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября», — сказали ТАСС в пресс-службе Перовского суда.

Один из подростков утверждает, что они вели борьбу с педофилами. «Заходили в интернет. Подавали заявки на сайтах знакомств — мы себя выдавали, что нам 16 лет. Потом мы встречались», — уверяет подозреваемый.

По информации на сайте столичного главка Следственного комитета, в зависимости от роли каждого молодые люди (трое несовершеннолетних и двое 18-летних) обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, разбое и грабеже.

По данным следствия, 29 июля около жилого дома на улице Кетчерской подростки напали на мужчину 1983 года рождения и забрали его банковскую карту, с которой сняли 16 тысяч рублей. 2 августа у железнодорожных путей они избили молодого человека 1995 года рождения, который в тяжелом состоянии был госпитализирован и позже скончался.

Телеканал, в свою очередь, утверждает, что банда совершила два убийства.

ТАСС пишет, что 18-летние Шалин и Чиркин являются самыми взрослыми участниками группировки. Другим обвиняемым 14 и 15 лет.

С.Б.

