Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета

2017-08-10 22:58 | www.oxu.az | 5

Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с проходом американского эсминца вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД КНР.

«Американский эсминец «Джон С. Маккейн» без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — отмечается в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Ранее сообщалось, что эсминец «Джон С. Маккейн» прошел неподалеку от рифа Мисчиф (Мэйцзи — кит.) из состава островов Спратли, выполняя «операцию свободы судоходства».

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены.

С.Б.

