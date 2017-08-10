Китай призывает США немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море

2017-08-10 22:43 | www.trend.az | 4

Китай призывает США немедленно прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море, которые создают серьезные препятствия для развития доверительных отношений между вооруженными силами двух стран, говорится в заявлении оборонного ведомства Китая, передает РИА Новости.

Минобороны КНР выпустило заявление в связи с сообщениями о том, что эсминец ВМС США "Джон С. Маккейн" прошел неподалеку от рифа Мисчиф (Мэйцзи — кит.) из состава островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства".

"В настоящее время отношения вооруженных сил Китая и США демонстрируют уверенное развитие. Однако подобные провокационные действия со стороны США наносят серьезный ущерб двустороннему стратегическому доверию, а также создают сложности и препятствия для развития отношений между вооруженными силами двух государств", — говорится в заявлении ведомства.

"Мы решительно призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить провокации под предлогом так называемой "свободы навигации", — подчеркнули в Минобороны КНР.

Согласно тексту заявления, "провокации американских военных лишь поспособствуют тому, что китайская армия будет усиливать свои оборонные возможности и укреплять потенциал, чтобы решительно защищать свой суверенитет и безопасность".

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Наиболее активные споры в последние годы ведутся из-за строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.