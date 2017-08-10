МЧС распространил информацию в связи с пожаром в Бинагади

2017-08-10 23:32 | www.apa.az | 6

МЧС распространил информацию в связи с пожаром в Бинагадинском районе Баку. Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, пожар вспыхнул в магазине мансардного типа по продаже стройматериалов площадью 175 кв.м. В результате пожара кровля и мансард магазина сгорели на участке 168 кв.м., а также кровля и мансард прилегающего чайного дома на участке 96 кв.м. Пожарным удалось уберечь огня остальную часть мгазинов, а также другие прилегающие объекты. Пожар был потушен в 20.41.