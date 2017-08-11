Завершился выбор специальностей в вузы

2017-08-11 00:30 | www.oxu.az | 4

Завершился выбор специальностей на уровень бакалавриатуры в высшие учебные заведения для абитуриентов, успешно прошедших конкурс.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в 23:59 завершился выбор специальностей в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей для 2017/2018 учебного года.

С 5 августа проводился выбор специальностей по V группе специальностей. Абитуриенты, получившие положительную оценку по экзамену в связи с выявлением способностей, также должны были заполнить и подтвердить свои заявления до 23:59 10 августа.

В случае если абитуриент не подтвердил свое заявление, то он не сможет участвовать в конкурсе.

С.Б.

