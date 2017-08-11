Пожар в Бинагадинском районе Баку потушен, есть пострадавшие (Обновлено)

2017-08-11 00:47 | www.trend.az | 8

00:47 (GMT+4) В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в магазине и в прилежащем к нему кафе, сообщает МЧС Азербайджана.

По предварительным данным, в результате пожара три человека отравились дымом, из них один госпитализирован.

Также сообщается, что еще три человека получили различные травмы и они находятся в больнице. Их состояние оценивается как нормальное.

23:17 (GMT+4) В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в магазине и в прилежащем к нему кафе, сообщает МЧС Азербайджана.

Пожарным удалось потушить огонь в 20:41 по местному времени.

21:35 (GMT+4) В магазине, расположенном в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, возгорание произошло на крыше магазина.

В настоящее время идут работы по тушению огня.