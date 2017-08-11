Сильный пожар в Баку – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО + ФОТО

2017-08-11 01:37 | www.oxu.az | 7

МЧС распространил информацию в связи с пожаром в Бинагадинском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, пожар вспыхнул в магазине мансардного типа по продаже стройматериалов площадью 175 кв.м.

В результате пожара кровля и мансард магазина сгорели на участке 168 кв.м., а также кровля и мансард прилегающего чайного дома на участке 96 кв.м.

Пожарным удалось уберечь огня остальную часть магазинов, а также другие прилегающие объекты. Пожар был потушен в 20.41.

10.08.2017 22:24

Пожар вспыхнул в бакинском селе Бинагади, в одноэтажном здании, где функционируют несколько магазинов, аптека, салон красоты и чайный дом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате пожара сгорела кровля здания.

К тушению пожара привлечено около 10 пожарных расчетов.

На месте происшествия создан оперативный штаб Службы госпожнадзора. В настоящее время на месте происшествия продолжаются меры по тушению пожара.

Выясняются причины пожара.

21:37

В центре поселка Бинагади горит магазин строительных материалов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Cогласно информации, на место происшествия стянуты полицейские, пожарные и кареты скорой помощи. Перекрыты дороги, ведущие в центр поселка.

Сообщается также, что в результате пожара есть пострадавшие.

С.Б.

