Трамп заявил, что США останутся самой мощной ядерной державой

2017-08-11 02:21 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что США останутся самой мощной ядерной державой, так как другие страны не отказываются от атомного оружия. Об этом АПА передает со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы хотел избавить мир от атомного оружия. Я бы хотел, чтобы Россия, США, Китай и Пакистан и многие другие страны, у которых есть ядерное оружие, избавились от него. Но пока они этого не сделают, мы будем с большим отрывом самой мощной ядерной державой на Земле", — сказал Трамп журналистам.

Ядерное оружие имеют Россия, США, КНР, Франция и Великобритания, также о создании ядерного оружия объявили Пакистан и Индия. Согласно многочисленным публикациям, в "ядерный клуб" входит также Израиль, израильские власти это не подтверждают и не опровергают. Также о наличии ядерного оружия объявила КНДР.