Рамиль Гулиев стал чемпионом мира – ВИДЕО
2017-08-11 02:25 | www.oxu.az | 4
Представляющий Турцию азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.
Как передает Oxu.Az, Гулиев в четверг стал лучшим с результатом 20,09 секунды.
Серебро завоевал южноафриканец Уэйд ван Никерк (20,11), выигравший в Лондоне золотую медаль на 400-метровке. Бронза досталась Джериму Ричардсу (20,11) из Тринидада и Тобаго.
После победы Р.Гулиев поднял флаги Азербайджана и Турции.
Уроженец Баку Гулиев впервые в карьере завоевал золото чемпионата мира. На чемпионате Европы 2016 года в Амстердаме Гулиев выиграл серебро на дистанции 200 метров.