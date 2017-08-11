Рамиль Гулиев стал чемпионом мира – ВИДЕО

2017-08-11 02:25 | www.oxu.az | 4

Представляющий Турцию азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

Как передает Oxu.Az, Гулиев в четверг стал лучшим с результатом 20,09 секунды.

Серебро завоевал южноафриканец Уэйд ван Никерк (20,11), выигравший в Лондоне золотую медаль на 400-метровке. Бронза досталась Джериму Ричардсу (20,11) из Тринидада и Тобаго.

После победы Р.Гулиев поднял флаги Азербайджана и Турции.

Уроженец Баку Гулиев впервые в карьере завоевал золото чемпионата мира. На чемпионате Европы 2016 года в Амстердаме Гулиев выиграл серебро на дистанции 200 метров.

С.Б.

