Трамп поблагодарил Путина за высылку из России дипломатов США

2017-08-11 02:54 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал решение Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий в России. Он отметил, что это поможет сэкономить на зарплатах, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Reuters.

«Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп журналистам, добавив, что «у них нет реальной причины вернуться в Россию».

29 декабря Вашингтон постановил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам российской дипсобственности. В Белом доме указали, что меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

30 июля Путин в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву сообщил, что персонал дипмиссий США сократится на 755 человек.

С.Б.

