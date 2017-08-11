Трамп хотел бы избавить мир от ядерного оружия

2017-08-11 02:58 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он хотел бы "денуклеаризировать" весь мир, но, пока этого не произойдет, Соединенные Штаты продолжат оставаться сильнейшей ядерной державой, передает ТАСС.

"Я хотел был денуклеаризировать мир. Я знаю, что [бывший] президент [США Барак] Обама говорил, что глобальное потепление - это самая большая угроза. Я абсолютно не согласен", - сказал он.

"Я бы хотел, чтобы Россия, Соединенные Штаты и Китай, и Пакистан, и многие другие страны, обладающие ядерным оружием, избавились от него. Но до того момента, пока они это не сделают, мы будем самой могущественной ядерной державой", - добавил глава Белого дома.