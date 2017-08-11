Эрдоган поздравил Рамиля Гулиева с победой на чемпионате мира

2017-08-11 03:00 | www.oxu.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанского легкоатлета Рамиля Гулиева с победой на чемпионате мира в Лондоне, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

В своем твиттере глава государства написал:

«От всего сердца поздравляю Рамиля Гулиева, который, завоевав золото на 200-метровке на чемпионате мира по легкой атлетике, заставил нас всех гордиться».

Как известно, Рамиль Гулиев с 2011 года выступает за Турцию. Это его первая медаль на чемпионатах мира.

C.Б.

