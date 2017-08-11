Трамп: «Поведение Ирана противоречит ядерному соглашению»

2017-08-11 04:45 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран не соблюдает дух соглашения по ядерной программе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Рейтер.

По словам Трампа, поведение Ирана "не соответствует духу" соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.