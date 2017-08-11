В Китае 36 человек погибли в результате крупного ДТП

2017-08-11 06:18 | www.apa.az | 5

Крупная авария произошла в четверг поздно вечером на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае, в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что инцидент произошел при участии автобуса в 23.34 по местному времени (16.34 мск) в тоннеле на скоростном шоссе "Пекин-Куньмин".

Все пострадавшие направлены в больницу, им оказана необходимая помощь. Ведется расследование причин аварии.

По предварительным данным, автобус, направлявшийся из города Чэнду (провинция Сычуань) в Лоян (провинция Хэнань), при въезде в тоннель по неизвестной причине врезался в стену.

Замглавы министерства общественной безопасности Китая Хуан Мин возглавил следственную группу, с которой уже выехал к месту трагедии.