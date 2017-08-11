Трамп пообещал повысить военные расходы на противоракетные программы

2017-08-11 07:14 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп пообещал повысить расходы на противоракетную оборону. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Рейтер.

"Мы повысим оборонный бюджет на многие миллионы", — заявил Трамп. По его словам, это включает противоракетные программы.

Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.