В Баку произошло ДТП со смертельным исходом – ФОТО

2017-08-11 09:08 | www.oxu.az | 5

В Баку в результате аварии погиб человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Рустама Рустамова в Сабунчинском районе столицы.

Легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с Hyundai. В результате один человек погиб, еще трое – Насими Аббасов, Орхан Мамедов и Намиг Гюльмамедов получили ранения и были доставлены в больницу.

В управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.

Э.Ш.

