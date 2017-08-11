0 Официальный курс маната к мировым валютам на 11 августа
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Официальный курс маната к мировым валютам на 11 августа

2017-08-11 09:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 августа установлен на уровне 1,7007 и 2,0025 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

11.08.17

1 доллар США

1 USD

1,7007

1 евро

1 EUR

2,0025

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3351

1 аргентинский песо

1 ARS

0,096

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8709

1 бразильский реал

1 BRL

0,5536

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1263

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1483

1 чешская крона

1 CZK

0,0765

1 чилийский песо

1 CLP

0,2623

1 китайский юань

1 CNY

0,255

1 датская крона

1 DKK

0,2692

1 грузинский лари

1 GEL

0,7116

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2176

1 индийская рупия

1 INR

0,0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2091

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0127

100 иранских риалов

100 IRR

0,0045

1 шведская крона

1 SEK

0,2091

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7711

1 израильский шекель

1 ILS

0,4748

1 канадский доллар

1 CAD

1,3347

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6341

1 казахский тенге

1 KZT

0,0051

1 киргизский сом

1 KGS

0,0245

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,3959

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0946

1 молдавский лей

1 MDL

0,0953

1 египетский фунт

1 EGP

0,0956

1 норвежская крона

1 NOK

0,2135

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0412

1 польский злотый

1 PLN

0,4678

1 российский рубль

1 RUB

0,0283

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2472

1 саудовский риал

1 SAR

0,4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3954

1 турецкая лира

1 TRY

0,4796

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,056

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4859

1 украинская гривна

1 UAH

0,0662

100 японских иен

100 JPY

1,5608

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,237

Золото (1 унция)

1 XAU

2187,1767

Серебро (1 унция)

1 XAG

29,0668

Платина (1 унция)

1 XPT

1670,4871

Палладий (1 унция)

1 XPD

1533,4617

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