Официальный курс маната к мировым валютам на 11 августа

2017-08-11 09:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 августа установлен на уровне 1,7007 и 2,0025 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.