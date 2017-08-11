Шеф Пентагона: США готов нанести удар по КНДР

2017-08-11 09:50 | www.oxu.az | 4

Министр обороны США Джеймс Мэттис, отвечая на вопросы американских журналистов о возможности удара по Северной Корее, сказал: «Мы готовы», сообщает Oxu.Az со ссылкой на kp.ru.

Но тут же подчеркнул, что Соединенные Штаты надеются на дипломатическое решение северокорейской проблемы.

«Усилия Америки направлены на дипломатический путь, они связаны с дипломатией, дипломатические результаты есть, и мы хотим оставаться на этом направлении», - заявил он.

Мэттис пояснил, что «трагедия, в которую выльется война, общеизвестна, нет смысла ее описывать, достаточно сказать, что последствия будут носить катастрофический характер», передает Интерфакс.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что Пентагон разработал план упреждающего удара по ракетным объектам в Северной Корее с применением тяжелых бомбардировщиков Rockwell B-1 Lancer. По словам источников, шесть таких машин уже находятся на авиабазе Андерсен на острове Гуам.

И.Ф.