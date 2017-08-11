В Турции задержаны 30 членов РПК
2017-08-11 09:42 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана на юге страны в рамках антитеррористических операций задержаны 30 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится сообщении, распространенном в пятницу Управлением полиции провинции.
Все задержанные являются гражданами Турции.
«Операции против РПК будут продолжаться», - говорится в сообщении полиции.
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым заявили, что эти операции будут продолжаться до полного уничтожения РПК.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu