Samsung RB33 - это не просто холодильник, а ваш главный помощник

2017-08-11 10:00 | www.oxu.az | 7

Холодильник - незаменимая часть нашей жизни. Он главный атрибут любой кухни и наш главный помощник. Подумайте сами, ведь никто из нас не стоял перед выбором покупать холодильник или нет, мы твердо уверены, что он нужен всегда. Холодильники обычно покупаются с расчетом на долгий срок службы, экономичность и вместительность. Так, новый холодильник от Samsung отвечает всем перечисленным критериям.

Работающая на основе инверторных технологий, модель RB33 имеет плавный ход работы без скачков и резкого выключения/включения, как это происходит на обычных холодильниках. Ведь работа привычных нам холодильников так и устроена, они включаются, доводят холодильную камеру до определенной температуры и выключаются, и цикл начинается по новой. Инверторные технологии устроены иначе, они работают все время в умеренном темпе, изменяя свою мощность в зависимости от условий работы, например, при частом открывании дверцы или в жаркую погоду. Без скачков в работе нет и резкого увеличения в электропитании, что помогает вам экономить. Например, когда вы каждый раз включаете в комнате свет, самое большое количество энергии уходит на разогревание вольфрамовой пружинки в лампочке, привычные лампочки так и называются: «лампы накаливания». А теперь представьте сколько энергии уходит на холодильник, который постоянно надо «разогревать». Таким образом, RB33 от Samsung поможет сам экономить на счетах за электричество и снизит электропотребление на 24%.

Холодильник RB33 имеет еще одну особенность, он оснащен нижней морозильной камерой. Это очень удобно, основная камера которую вы используете чаще, теперь всегда под рукой, можно больше не нагибаться в поисках нужного продукта. Морозильная же камера практично организована, здесь имеется возможность распределить продукты по различным корзинам. Можно аккуратно разложить рыбу, мясо, даже можно заморозить свежих ягод на зимнее время, чтобы вы могли наслаждаться любимым вкусом и зимой. Такая вместительная морозилка - настоящая находка для работающих хозяек. Теперь даже во время сложной рабочей недели вы сможете порадовать родных и близких приятным разнообразием блюд, используя полуфабрикаты, приготовленные заранее. Вы можете даже отвести под них специальный ящик, места Вам хватит всегда!

Основная камера холодильника тоже организована с учетом большого пространства для хранения. Здесь предусмотрено несколько дополнений, таких как выдвижная и складная полки для хранения и вместительный дверной карман, которые обеспечат удобство хранения. С помощью выдвижной полки вы всегда сможете с легкостью достать любую баночку, даже если она находится очень далеко, просто нужно выдвинуть ящик и взять все, что вам необходимо. А объемные дверные карманы позволят вам сэкономить места хранения на полках. Складная полка – это простое, продуманное решение для хранения габаритных или «высоких» продуктов. Вам не хватает места? Теперь вы сможете просто сложить полку или вовсе убрать ее полностью.

Летом нас часто не бывает дома, походы на природу, поездки, отдых. Раньше приходилось выключать холодильник и по возможности брать с собой все портящиеся продукты. Но с холодильником RB33 вам больше не придется беспокоится об испорченных продуктах, в холодильнике предусмотрен режим «Отпуск». В данном режиме основная камера холодильника выключается и работает только морозильная.

Отметим так же, что из-за отсутствия резких перепадов и нагрузок на детали, износ холодильника уменьшается, увеличивая срок службы. А производитель дает 10 лет гарантии на инверторный мотор.

Холодильники Samsung с инверторным мотором – это удобно организованный, экономичный холодильник с 10-летней гарантией на инверторный компрессор.

Более подробную информацию о холодильниках Samsung с Digital Inverter Compressor можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az и Optimal.