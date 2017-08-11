Рамиль Гулиев: Я мечтал пробежать круг с флагом Азербайджана – ВИДЕО

2017-08-11 10:10 | www.oxu.az | 4

Азербайджанец Рамиль Гулиев, завоевавший золотую медаль на Чемпионате мира в Лондоне в составе сборной Турции, дал интервью журналистам.

Как передает Oxu.Az, спортсмен, вошедший в историю как первый турецкий обладатель золотой медали Чемпионата мира по атлетике, рассказал о своей мечте:

«Я мечтал стать чемпионом и пробежать круг с флагом Азербайджана».

Отметим, что представляющий Турцию азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. За чемпионство он получит приз в размере 60 тысяч долларов

Гулиев стал лучшим с результатом 20,09 секунды. После победы он поднял флаги Азербайджана и Турции.

Эльвин Ахмедов

