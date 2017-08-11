ВС Армении нарушили режим прекращения огня 124 раза

2017-08-11 10:22 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 124 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли, Гушчу Айрым, Мезем Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гарвенд, Джевахирли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.