32 teröristin etkisiz hale getirildi

2017-08-11 10:27 | www.trend.az | 0

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadelesini azimli ve kararlı şekilde sürdürdüğü, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de güvenliği sağlayıp, terör nedeniyle göç edenlerin geri dönüşüne destek verdiği kaydedildi.

Terörle mücadele harekatı kapsamında 3-10 Ağustos tarihleri arasında bölücü terör örgütünün barınma ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak ve Mardin'de teröristlerin temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla devam edildiğine değinilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"Bu kapsamda; Şırnak/Beytüşşebap (İncebel/Kato Dağı) ile Şırnak/Merkez (Budak ve Namaz Dağı), Hakkari/Yüksekova ve Mardin/Midyat–Nusaybin bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 32 terörist etkisiz hale getirilmiş, 10 adet piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 7 adet tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ile 42 kilo kalsiyum karbonat karışımı yanıcı madde, 25 kilo tahrip kalıbı (TNT), 40 kilo C-4 patlayıcı madde, 3 kilo C-3 patlayıcı madde, 140 kilo amonyum nitrat, 15 adet roketatar mermisi, 1 adet roketatar sevk fişeği, 12 adet el bombası, 1 adet bomba düzeneği, 1 adet bombaatar mermisi, 26 adet fünye, 5 bin 72 adet hafif silah mühimmatı, 4 adet tüp, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal dürbün, 7 adet telsiz, 34 adet şarjör ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ele geçirilmiştir. 15 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 13 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Şırnak/Merkez/Namaz Dağı bölgesinde tespit edilen ve bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan 1 adet pikap ve içerisinde 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist taarruz helikopter kolu ile vurularak imha edilmiştir. 10 Ağustos 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak/Beytüşşebap’da icra edilen 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' operasyonu kapsamında Derimehola Kapısı mevkiinde tespit edilen mağaranın girişinin patlatılarak tahrip edilmesi sonucu mağara içerisinde bulunduğu tespit edilen beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 200 kök kenevir, 346 kilo uyuşturucu, 6 milyon 726 bin 102 paket kaçak sigara ve 90 bin litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 bin 833 kişi yakalanmıştır."

BÖLÜCÜ ÖRGÜTE AĞIR KAYIPLAR VERDİRİLDİ

Bir haftalık harekat sırasında bir askerin şehit olduğu, 11 askerin ise yaralandığı belirtilen haftalık bilgilendirmede, kararlı mücadele ile terör örgütüne ağır darbeler indirildiği ve önemli kayıplar vermesinin sağlandığı belirtilerek şöyle devam edildi:

"Bu hafta özellikle Şırnak/Beytüşşebap (İncebel/Kato Dağı) ile Şırnak/Merkez (Budak ve Namaz Dağı), Hakkari/Yüksekova ve Mardin/Midyat-Nusaybin bölgelerinde icra edilen orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün yaz dönemi yapılanmasına ağır darbe indirilmiş ve örgütün önemli kayıplar vermesi sağlanmıştır. Yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen ve örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların, bölücü terör örgütünü baskı altına aldığı ve örgütün dağılmasına yönelik önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 18 bin 833 kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu, kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirilmiştir. Yüce Türk milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı, etkin ve caydırıcı mücadelesine devam edecektir."

SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE SÜRECEK

Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekatta ise patlayıcı arama ve temizleme çalışmasını sürdüren TSK'nın, terör örgütü PKK/PYD'nin doğu ve batıya olası saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulandığı vurgulanan bilgilendirmede, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altı çizilerek şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürecektir. Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir. Özellikle bu hafta içinde, geçen haftalarda olduğu gibi örgütün karanlık yüzünün farkına varıp, düştükleri bataklıktan kurtulma isteğiyle silahlarını bırakarak teslim olan teröristlere yenileri eklenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı ve caydırıcı operasyonları ile kararlı duruşunun etkisi görülmektedir. Bölücü terör örgütünün, elemanlarının büyük bir bölümünü yitirmesi; yeni katılımların da azalması nedeniyle, son dönemde oldukça güç duruma düştüğü görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar vatanın en ücra köşesine kadar hain bölücü terör örgütü ile mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."