Fitch подтвердило рейтинги азербайджанского Expressbank

2017-08-11 10:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Expressbank на уровне "В" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Согласно отчету, утверждение рейтингов банка отражает лишь незначительные изменения в кредитном портфеле банка за последний год.

"Наши рейтинги отражают устойчивый капитал, достаточное качество активов, ограниченный доступ к кредитованию в иностранной валюте и достаточную ликвидность. Стабильный прогноз отражает ожидания Fitch, что потенциал дальнейшего ухудшения качества активов может быть покрыт доходами банка и дополнительно смягчен буфером в виде крупного капитала", - считают аналитики агентства.

Fitch также отмечает отсутствие просроченных займов в корпоративном кредитном портфеле банка, на который приходится 55 процентов общего кредитного портфеля (по данным на конец первого квартала). По данным аналитиков агентства, корпоративный кредитный портфель на 79 процентов состоит из займов главному акционеру и его дочерним предприятиям, в том числе крупной строительной компании. Кроме того, банк выдал 30 миллионов манатов непокрытой гарантии в пользу связанных лиц.

"В целом размер риска по группе связанных с банком заемщиков уменьшился с 192 миллиона манатов на конец 2015 года до 139 миллионов манатов на конец первого квартала 2017 года. По нашим прогнозам он еще больше сократится к середине 2018 года в связи с поэтапным применением требований регулятора по вычету расходов связанных сторон из капитала первого уровня для достаточности капитала. По сообщениям, эти заемщики нацелились на погашение кредитов в иностранной валюте, что также приведет к уменьшению рисков банка", - отмечают специалисты Fitch.

Согласно сообщению, за прошедший год значительно сократилась доля просроченных кредитов в общем портфеле.

"К концу первого квартала 2017 года доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле сократилась до шести процентов с 20 процентов годом ранее, причиной чему являются крупные списания. Но, в то же время генерация просроченных кредитов увеличилась с 11 процентов в 2016 году до 17 процентов на конец первого квартала 2017 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, на конец первого квартала 2017 года 87 процентов обязательств банка составляли депозиты клиентов.

Fitch отмечает, что позитивные рейтинговые действия для Expressbank будут зависеть от существенного роста бизнеса сторонних компаний, сокращения объемов операций с аффилированными сторонами и снижения рисков по качеству активов.

Агентство подтвердило следующие рейтинги банка:

Долгосрочный рейтинг на уровне 'В', прогноз "Стабильный"

Краткосрочный рейтинг на уровне 'В'

Рейтинг устойчивости на уровне 'b'

Рейтинг поддержки на уровне '5'

Уровень поддержки дефолта эмитента: 'Нет поддержки'.

Expressbank основан в 1989 году. Банк имеет филиалы как в Баку, так и регионах страны. Сеть банка насчитывает около 90 банкоматов, 7,5 тысяч РОS-терминалов и около 400 терминалов ExpressPay на территории страны.

(Автор: Анвар Мамедов)