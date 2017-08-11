В Баку арестован водитель, сбивший двух велосипедистов

2017-08-11 10:44 | www.apa.az | 7

Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместное заявление по факту наезда автомобиля на двух велосипедистов

Как отмечается в поступившем в АПА из Генпрокуратуры заявлении, 8 августа около 22:20 на проходящем через территорию Гарадагского района столицы участке Бакинской кольцевой дороги автомобиль марки «Kia Cadenza» с государственными номерными знаками 10-XZ-040, за рулем которого находился Гулиев Ниджат Низам оглу (1992 г.р.), сбил двигавшихся с ним в одном направлении велосипедистов Абдуллаева Акифа Азер оглу (1992 г.р.) и Рагимову Фидан Рустам гызы (1993 г.р.), после чего столкнулся с автомобилем марки «BMW» с государственными номерными знаками 90-KX-473, управляемым Бейляровым Джейхуном Валех оглу.

В результате инцидента А.Абдуллаев скончался на месте происшествия. Ф.Рагимова с различными травмами госпитализирована в Клинический медицинский центр.

По факту в Следственном отделе Управления полиции Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса АР. Подозреваемый в совершении преступления Ниджат Гулиев задержан.

Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста до предъявления ему обвинения по упомянутой статье УК.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.