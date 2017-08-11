В Баку арестован сбивший велосипедиста водитель

2017-08-11 11:00 | www.oxu.az | 6

Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместную информацию по поводу наезда на велосипедистов в Баку.

Как сообщили Oxu.Az в Бакинской городской прокуратуре, 8 августа около 22:00 на Бакинской кольцевой дороге на территории Гарадагского района Ниджат Гулиев 1992 г.р. на автомобиле Kia Cadenza сбил двух велосипедистов, ехавших в том же направлении – Акифа Абдуллаева 1992 г.р. и Фидан Рагимову 1993 г.р. А.Абдуллаев скончался на месте от полученных травм, а Фидан Рагимова с телесными повреждениями различной тяжести доставлена в больницу.

По факту в следственном отделе Гарадагского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Подозреваемый в совершении преступления Ниджат Гулиев 9 августа был задержан, обеспечен адвокатом и допрошен.

Н. Гулиеву предъявлено обвинение по указанной статье Уголовного кодекса, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по делу.

Э.А.

